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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КХЛ утвердила состав Судейского экспертного комитета на сезон. В него вошли Гребешков, Хаванов, Деев и Комиссаров

КХЛ утвердила состав Судейского экспертного комитета на сезон-2026/27.  В новый состав СЭК под руководством Рене Фазеля вошли Денис Гребешков, Александр Хаванов, Яков Деев и Константин Комиссаров.

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