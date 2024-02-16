Азербайджан выбрал себе нового врага после Армении

«Борьба с неоколониализмом» объявлена новым приоритетом внешней политики Азербайджана. В своей инаугурационной речи президент Азербайджана Алиев выступил с крайне агрессивным посылом против тех, кто «кто стоит во главе неоколониализма».
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