В Кремле отреагировали на решение Трампа снять с Сирии санкции

В Кремле отреагировали на решение американского президента Дональда Трампа снять санкции с Сирии. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия также выстраивает отношения с Сирией таким образом, чтобы в стране наступил долгожданный мир.