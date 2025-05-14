В Кремле отреагировали на решение Трампа снять с Сирии санкции

В Кремле отреагировали на решение американского президента Дональда Трампа снять санкции с Сирии. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия также выстраивает отношения с Сирией таким образом, чтобы в стране наступил долгожданный мир.
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