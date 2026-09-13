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МОСИНФОРМ

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Концертный зал «Зарядье» открывает девятый сезон

Концертный зал «Зарядье» открывает девятый сезон

Концертному залу «Зарядье» в сентябре исполняется восемь лет. За эти годы площадка, подведомственная столичному Департаменту культуры, вошла в число ведущих музыкальных центров Москвы.

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