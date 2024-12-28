Откройте для себя самую полезную рыбу: ешьте дважды в неделю для здоровья и удовольствия

VV

Vladimir Vlasov

Посмотришь на эту рыбу в магазине и думаешь, это ж как надо постараться, что бы испортить такой божий дар-перемороженная, заолифенная выдержанная в какой то гадости перед быстрой заморозкой. Нет, спасибо, что то не хочется.