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Откройте для себя самую полезную рыбу: ешьте дважды в неделю для здоровья и удовольствия

Откройте для себя самую полезную рыбу: ешьте дважды в неделю для здоровья и удовольствия

Откройте для себя самую полезную рыбу: ешьте дважды в неделю для здоровья и удовольствия Юлия ЧелкановаСвежие исследования продемонстрировали, что рыба относится к числу самых ценных продуктов в человеческом питании.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Посмотришь на эту рыбу в магазине и думаешь, это ж как надо постараться, что бы испортить такой божий дар-перемороженная, заолифенная выдержанная в какой то гадости перед быстрой заморозкой. Нет, спасибо, что то не хочется.
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