«Бавария» не забила в ЛЧ впервые с 2019 года. «Вильярреал» остановил серию мюнхенцев из 30 игр с голами

«Бавария» впервые с 2019 года не забила гол в матче Лиги чемпионов. Немецкая команда под руководством Юлиана Нагельсманна проиграла «Вильярреалу» (0:1) в первом матче 1/4 финала турнира.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх