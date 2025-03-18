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Мода и Шоу-бизнес

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Стало известно, что на самом деле связывает Тома Круза и экс-возлюбленную Бена Аффлека

Стало известно, что на самом деле связывает Тома Круза и экс-возлюбленную Бена Аффлека

Звезда фильма «Миссия невыполнима» не теряет надежды найти вторую половинку. Мы уже писали о его увлечении Шакирой и романе с россиянкой Эльсиной Хайровой — а недавно в СМИ появилась информация, что сердце 62-летнего Круза снова занято.

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