Стало известно, что на самом деле связывает Тома Круза и экс-возлюбленную Бена Аффлека

Звезда фильма «Миссия невыполнима» не теряет надежды найти вторую половинку. Мы уже писали о его увлечении Шакирой и романе с россиянкой Эльсиной Хайровой — а недавно в СМИ появилась информация, что сердце 62-летнего Круза снова занято.
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