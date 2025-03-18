Стало известно, что на самом деле связывает Тома Круза и экс-возлюбленную Бена Аффлека

Звезда фильма «Миссия невыполнима» не теряет надежды найти вторую половинку. Мы уже писали о его увлечении Шакирой и романе с россиянкой Эльсиной Хайровой — а недавно в СМИ появилась информация, что сердце 62-летнего Круза снова занято.