«Рассеянным склерозом болеют молодые, работоспособные люди»: врач развеял мифы о болезни

Влияет ли регион проживания на развитие рассеянного склероза? Можно ли беременеть при этом заболевании? Кто болеет чаще других? Об этом «Татар-информу» во Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом, который отмечается 27 мая, рассказал главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Республики Татарстан Тимур Хайбуллин.