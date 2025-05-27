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Татар-информ

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  • Неизвестно Неизвестно
    Русский язык уже и в России не выбирают? Это как? У нас можно поступать в вузы и обучаться на татарском? Я что то про...В Челнах вдвое вы...
  • Nikolaev Vadim
    Так пусть повышаю ещё пенсионый возраст, глядишь мужиков пенсионеров вообще не останется((( мыж для страныи и так рас...В России женщин-п...
  • Сергей Oблезов
    Уже скоро вы допроситесь, пустим вам Сатану с Орешником и все полетите в космос, всей страной!WP узнала, почему...

«Рассеянным склерозом болеют молодые, работоспособные люди»: врач развеял мифы о болезни

«Рассеянным склерозом болеют молодые, работоспособные люди»: врач развеял мифы о болезни

Влияет ли регион проживания на развитие рассеянного склероза? Можно ли беременеть при этом заболевании? Кто болеет чаще других? Об этом «Татар-информу» во Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом, который отмечается 27 мая, рассказал главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Республики Татарстан Тимур Хайбуллин.

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