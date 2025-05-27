«Рассеянным склерозом болеют молодые, работоспособные люди»: врач развеял мифы о болезни

Влияет ли регион проживания на развитие рассеянного склероза? Можно ли беременеть при этом заболевании? Кто болеет чаще других? Об этом «Татар-информу» во Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом, который отмечается 27 мая, рассказал главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Республики Татарстан Тимур Хайбуллин.
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