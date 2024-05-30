NVLink для экономных — AMD, Intel и другие IT-гиганты объединились для создания UALink и противостояния NVIDIAЛетом прошлого года AMD, Arista, Broadcom, Cisco, Eviden/Atos, HPE, Intel, M**a и Microsoft сформировали консорциум Ultra Ethernet (UEC), призванный составить конкуренцию технологии InfiniBand, которая фактически единолично контролируется NVIDIA после покупки Mellanox, и стандартизировать Ethernet-решения для современных ИИ- и HPC-платформ.