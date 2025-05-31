«ПСЖ» вторым в истории выиграл ЛЧ после 5 поражений на предыдущих стадиях

«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/25.«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/25.Парижане вышли в плей-офф ЛЧ с 15-го посева по итогам общего этапа, на котором проигрывали «Арсеналу» (0:2), «Атлетико» (1:2) и «Баварии» (0:1).
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