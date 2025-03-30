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Ученые обнаружили в Тихом океане необычных существ, среди которых «поросенок Барби»

Ученые обнаружили в Тихом океане необычных существ, среди которых «поросенок Барби»

Во время экспедиции в зону Кларион-Клиппертон на дне Тихого океана ученые обнаружили уникальных глубоководных животных, среди которых – редкие морские огурцы и редкая рыба, адаптированная к экстремальным условиям.

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