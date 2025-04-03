В США назвали переговоры Трампа и Путина «заведомо проигрышной партией»

Риттер о переговорах Трампа и Путина: Это заведомо проигрышная партия Президенту США Дональду Трампу в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным остается лишь добросовестно признать поражение США на Украине.
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