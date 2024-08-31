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Парламентская газета

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Политолог Рар: Мы опять возвращаемся к эпохе холодной войны

Политолог Рар: Мы опять возвращаемся к эпохе холодной войны

Россия и Запад опять возвращаются к эпохе холодной войны, в том числе и в сфере истории. Об этом заявил политолог, председатель Евразийского общества в Берлине Александр Рар в интервью «Парламентской газете».

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