Генштаб РФ сообщил, что планов проведения новой мобилизации нет

В Генеральном штабе заявили, что планов проведения дополнительной мобилизации нет. Желающих поступить на службу по контракту, а также добровольцев, принявших решение участвовать в СВО, достаточно для выполнения задач, сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.
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