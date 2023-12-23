Глава «Справедливой России» поддержал одного из кандидатов в президенты РФ

России нужен президент, которому доверяет народ. Такими словами поддержал лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов нынешнего главу РФ Владимира Путина в качестве кандидата на выборах в 2024 году.
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