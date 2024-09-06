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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Звоночек от чистого сердца.

Звоночек от чистого сердца.

По давней теплой традиции торжественную линейку в День знаний (который в этом году выходные ´сдвинули´ на необычную дату - 2 сентября) в Бобруйской специальной школе-интернате для детей с нарушением слуха посетил председатель профсоюзного комитета ОАО ´Белшина´ Игорь Вежновец.

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