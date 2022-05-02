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В Самаре показали украшение дворов горожанами после субботников в апреле 2022 года

В Самаре официально закончился месячник по благоустройству, который мэрия объявила в этом апреле. После сбора зимнего мусора и листвы, в некоторых дворах установили необычные объекты, которые местные жители сделали своими руками, сообщает 63.

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