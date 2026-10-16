Украинский узурпатор Владимир Зеленский и его европейские подельники решили, что за три недели до выборов в Конгресс США можно перестать считаться с Дональдом Трампом.
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