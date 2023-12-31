Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Китайским чиновникам грозят новые наказания

Китайским чиновникам грозят новые наказания

Коммунистическая партия Китая (КПК) ввела новые правила, которые могут привести к исключению членов партии за различные правонарушения.

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Комментарии
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фарид сабиров
Пока и у нас в РОССИИ не начнут так же расстреливать всю эту шваль воровскую . Ничего хорошего нет не было и не будет НИКОГДА. Мочить этих сволочей по всеместно и до победы справедливости
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4 час.
ВН
Валерий Николаевич
В России можно взятки брать, а в Китае нельзя? Погорячился Председатель Си, это жестоко. ВВП переговорит с ним и тот всё отменит
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2 час.
Андрей Stan
)))) Вполне логичное действие... После того, как вскрылась продажная сущность командования ракетными силами Китая, продавшее кучу секретов &quot;РВСН&quot; Китая американцам... Вполне логично и чистка ВСЕХ остальных сфер китайского государства... Тем паче, в преддверии уже совсем скорой войны со штатами, за Тайвань... ))) Лично я исхожу из оценок других экспертов... Как они говорят, февраль - китайский НГ, март - съезд КПК... Апрель-май... Достаточно короткий период... С мая по сентябрь &quot;период&quot; муссонных тайфунов и штормов... А вот с сентября?!... ))) Хотя, китайцы могут и поступить по примеру России, русской армии, и ударят в конце марта... По большому счету, тайфуны и шторма действуют и на противника... Но?!... У Китая будет короткое логистическое плечо, 100-150 км...))) + плюс экономическое положение Китая оставляет желать лучшего... + слишком большой размер накоплений Китая в ГКО США (трежерис)... ( Насколько мне известно, сейчас он составляет около 750 млрд.$... )))
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1 час.

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