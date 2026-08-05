В России подешевели капуста и картофель

В России с 28 июля по 3 августа белокочанная капуста подешевела на 3,3 процента. Об этом говорится в «Обзоре о текущей ценовой ситуации», который опубликован на сайте Министерства экономического развития (МЭР) России.
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