Посол РФ сообщил об имеющейся у россиян возможности покинуть Израиль

Global Look Press/Jochen Tack/imageBROKER.com Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что россияне могут покинуть страну, охваченную конфликтом, на самолетах авиакомпаний, которые продолжают функционировать.
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