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«Я срал на твою ###### мать». Хави оскорбил арбитра матча с «Лас-Пальмасом» после желтой, судья не услышал

«Я срал на твою ###### мать». Хави оскорбил арбитра матча с «Лас-Пальмасом» после желтой, судья не услышал

Эпизод произошел в 1-м тайме матча 19-го тура Ла Лиги. На 20-й минуте арбитр Пабло Фуэртес не зафиксировал фол на Серджи Роберто.

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