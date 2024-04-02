В ООН высказались об атаке беспилотников на Татарстан

ООН не одобряет нападения на гражданские объекты и призывает прекратить подобные действия. Об этом заявили в офисе генерального секретаря организации, комментируя атаку беспилотников на Татарстан 2 апреля.
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