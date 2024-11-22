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Ким Чен Ын: США и КНДР близки к термоядерной войне

Ким Чен Ын: США и КНДР близки к термоядерной войне

Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, что противостояние его страны и Соединенных Штатов Америки еще никогда не было так близко к развязыванию «самой разрушительной термоядерной войны».

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