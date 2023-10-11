На Люблинско-Дмитровской линии столкнулись два поезда

Как сообщили сегодня в пресс-службе Департамента транспорта Москвы, сегодня в 10:30 на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошёл накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции.