Валиева пока не вернула медали, которых ее лишили из-за допинга (ТАСС)

Об этом ТАСС сообщил источник. По решению CAS Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.