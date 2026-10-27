Европейские власти, скорее всего, не решатся сделать исключение для российского СПГ после ввода запрета на его импорт Георгий Смирнов Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press Материал комментируют: Александр Фролов Цены на газ в Азии подскочили $30,4 за 1 млн британских тепловых единиц (MMBtu) или примерно $860 за 1 тыс.
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