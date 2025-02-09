Военным пенсионерам дважды увеличат выплаты в 2025 году

В 2025 году военным пенсионерам два раза поднимут пенсии. Так, в феврале выплаты проиндексируют на 4,4%, а осенью - еще на 4,5%, заявил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин, чьи слова приводит «Лента.