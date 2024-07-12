Дом Мальцевых на Пушкинской, 10, признан памятником

Здесь жила актриса Александринского театра Полина Стрепетова В Центральном районе Петербурга по распоряжению КГИОП дом Мальцевых, в котором в конце XIX века проживала актриса Александринского театра Полина Стрепетова, включён в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.