Дом Мальцевых на Пушкинской, 10, признан памятником

Здесь жила актриса Александринского театра Полина Стрепетова В Центральном районе Петербурга по распоряжению КГИОП дом Мальцевых, в котором в конце XIX века проживала актриса Александринского театра Полина Стрепетова, включён в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.
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