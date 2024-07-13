На тюменской трассе в ДТП погиб пожилой водитель внедорожника. Фото

В Тюменской области на автодороге Шадринск — Ялуторовск утром 13 июля произошло смертельное ДТП. По информации областной Госавтоиспекции, после столкновения с внедорожником погиб 71-летний водитель Lada Niva.
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