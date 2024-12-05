"Рискуете упустить возможность выгодной сделки" - эксперт рассказал когда стоит покупать автомобили

Дмитрий Гурин

Очередной рекламный вброс для покупальщиков. Дорожает сейчас все от презервативов до космических кораблей, но покупать в кредит по таким ставками и нечто еще нормально не проверенное в жизни (новые авто которые еще не пережили ни одной Русской зимы и сервиса), могут только чудики....