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"Рискуете упустить возможность выгодной сделки" - эксперт рассказал когда стоит покупать автомобили

"Рискуете упустить возможность выгодной сделки" - эксперт рассказал когда стоит покупать автомобили

В 2025 году в России ожидается рост цен на автомобили примерно на 5-10%. Поэтому тем, кто задумывается о покупке нового транспортного средства, лучше действовать уже сейчас, так как есть риск совершить невыгодную сделку.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Очередной рекламный вброс для покупальщиков. Дорожает сейчас все от презервативов до космических кораблей, но покупать в кредит по таким ставками и нечто еще нормально не проверенное в жизни (новые авто которые еще не пережили ни одной Русской зимы и сервиса), могут только чудики....
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