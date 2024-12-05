"Рискуете упустить возможность выгодной сделки" - эксперт рассказал когда стоит покупать автомобили

В 2025 году в России ожидается рост цен на автомобили примерно на 5-10%. Поэтому тем, кто задумывается о покупке нового транспортного средства, лучше действовать уже сейчас, так как есть риск совершить невыгодную сделку.
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