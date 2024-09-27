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В Эстонии заявили о готовности нанести превентивный удар по России

В Эстонии заявили о готовности нанести превентивный удар по России

Эстония готова нанести удар по России в случае угрозы для НАТО, об этом заявил начальник генерального штаба генерал-майор Вахур Карус.

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Комментарии
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Nana Абраменко
идиоты
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18 час.
t
tatyanadavydkina
А моська знать она сильна? Что лает на слона. Ребята кто &quot;испугался&quot; этого заявления посмотрите эстонский парад по поводу какого то русофобского события на ютубе. Получите удовольствие неописуемое. Мне там уж больно катер на прицепе понравился. Куда там нашим крейсерам.
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18 час.

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