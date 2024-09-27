В Эстонии заявили о готовности нанести превентивный удар по России

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tatyanadavydkina

А моська знать она сильна? Что лает на слона. Ребята кто "испугался" этого заявления посмотрите эстонский парад по поводу какого то русофобского события на ютубе. Получите удовольствие неописуемое. Мне там уж больно катер на прицепе понравился. Куда там нашим крейсерам.