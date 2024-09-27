Эстония готова нанести удар по России в случае угрозы для НАТО, об этом заявил начальник генерального штаба генерал-майор Вахур Карус.
В Эстонии заявили о готовности нанести превентивный удар по России
Комментарии
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Nana Абраменко
идиоты
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18 час.
t
tatyanadavydkina
А моська знать она сильна? Что лает на слона. Ребята кто "испугался" этого заявления посмотрите эстонский парад по поводу какого то русофобского события на ютубе. Получите удовольствие неописуемое. Мне там уж больно катер на прицепе понравился. Куда там нашим крейсерам.
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18 час.
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