В России отмечают день воссоединения с новыми регионами

Сегодня в России — День воссоединения с новыми регионами. Два года назад Владимир Путин подписал международные договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии