Матчи «Краснодара» и «Зенита» в РПЛ, хоккей и UFC

Яркое 29 августа: дерби «Локомотив» — «Динамо», дебют Батракова в Турции, бой Умара Нурмагомедова и «Авангард» — «Локо» в предсезонке КХЛ! ⚽️ 14:30: «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест», АПЛ, 2-й тур Англия — Премьер-лига .
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