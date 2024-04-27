Новый сервис для планировки квартир запустили в Подмосковье

Девелопер «Кортрос» запустил сервис «Конструктор планировок» в Подмосковье. С его помощью покупатели могут подобрать планировку квартир по индивидуальным запросам, сообщили в Минжилполитики Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии