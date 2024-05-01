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«ПСЖ» – явный фаворит 1/2 финала ЛЧ с «Боруссией» у букмекеров

«Боруссия» примет «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Парижский клуб котируется фаворитом первой игры за 2.

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