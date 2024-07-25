Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Прорыв в производстве беспилотников. Что за план "два дня" утвердил Белоусов

Прорыв в производстве беспилотников. Что за план "два дня" утвердил Белоусов

Андрей Белоусов повторно собирал военкоров. Многие из них уже написали и о социальной части, и о снабжении, и о самой беседе.

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Комментарии
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Ваша Светлость
А где, бл..., &quot;прорыв-то&quot;?!!! Опять ссут в глаза... Любят у нас рапортовать о недостигнутых успехах!!! Рапортовали об &quot;Арматах&quot;, о Су-57, о лучших в мире РЭБ... медальки и благодарности от Нашего получали. И где всё это богатство или, чисто по-русски, - петух прокукарекал, а там и не рассветай?!
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20 час.
Аудрюс
Дай Бог, что бы частные структуры активно начали работать в плане поставок БПЛА на линию фронта... Только меня несколько смущает при этом отсутствие ОТК! Кто и каким образом будет проверять поставляемую технику нашим бойцам! Я уверен, что без контрольная поставка приведет к большому количеству брака, а от применения этой техники будут зависеть многие жизни наших бойцов...
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18 час.
зуфар юсупов
Читаю, вспоминаю, что мы когда-то назывались индустриальной державой, экспортирующие свои технологии. И вспоминаю Китай. Они тоже когда-то принимали наивные технологические решения. Их пресловутый &quot;Большой скачок&quot;. Тогда они придумали, как догнать развитые страны по выплавке чугуна и стали. И решили строить доменные печи в каждом огороде. Понятно, что это было курам на смех. Теперь мы скатились на уровень Китая 50 годов прошлого столетия.
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3 час.

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