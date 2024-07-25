Прорыв в производстве беспилотников. Что за план "два дня" утвердил Белоусов

Ваша Светлость А где, бл..., "прорыв-то"?!!! Опять ссут в глаза... Любят у нас рапортовать о недостигнутых успехах!!! Рапортовали об "Арматах", о Су-57, о лучших в мире РЭБ... медальки и благодарности от Нашего получали. И где всё это богатство или, чисто по-русски, - петух прокукарекал, а там и не рассветай?!

Аудрюс Дай Бог, что бы частные структуры активно начали работать в плане поставок БПЛА на линию фронта... Только меня несколько смущает при этом отсутствие ОТК! Кто и каким образом будет проверять поставляемую технику нашим бойцам! Я уверен, что без контрольная поставка приведет к большому количеству брака, а от применения этой техники будут зависеть многие жизни наших бойцов...