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Ну-ка, отними: Дзепка, Лазарев и Фефелова — Валов продолжили доминировать и вышли в финал юниорского Гран-при ISU

Ну-ка, отними: Дзепка, Лазарев и Фефелова — Валов продолжили доминировать и вышли в финал юниорского Гран-при ISU

Третий этап юниорского Гран‑при ISU завершился в субботу убедительной победой Льва Лазарева в турнире одиночников: российский фигурист выиграл с перевесом в 16,22 балла.

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