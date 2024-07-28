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Царьград

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Силовиков в балаклавах заметили около известного бара в Новосибирске

Силовиков в балаклавах заметили около известного бара в Новосибирске

Несколько человек задержали и на глазах у посетителей увезли на служебных машинах.В ночь на 27 июля в центре Новосибирска заметили скопление силовиков в балаклавах около бара на Красном проспекте.

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