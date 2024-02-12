Глушаков и «Ростов» подпишут контракт до конца сезона. Летом хавбек может войти в штаб Карпина (Иван Карпов)

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По данным источника, 37-летний хавбек общался с Валерием Карпиным насчет совместной работы в тренерском штабе «Ростова» и/или сборной России, и главный тренер дончан и национальной команды допустил такое развития событий по окончании сезона.