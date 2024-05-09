Представительница Украины рухнула на сцене «Евровидения-2024»

Alyona Alyona из Украины еще не выступила на “Евровидении-2024”, а уже опозорилась на весь мир. Исполнительница Алена Савраненко, известная под сценическим именем Alyona Alyona, ставшая представительницей Украины на песенном конкурсе «Евровидение», сегодня испытала неудачу во время своей репетиции.