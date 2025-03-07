Упростили или усложнили: Госдума разрешила сдавать лишь два экзамена по ОГЭ в 12 регионах Ольга БезродняяГосдума России приняла решение о расширении эксперимента по сдаче Общего государственного экзамена (ОГЭ) по двум предметам в 12 регионах страны, что стало значительным шагом в образовательной реформе.