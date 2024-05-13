Речной маршрут в Лыткарине стал самым популярным в Подмосковье

Подмосковье готовится к старту сезона речной навигации. Куда и как можно добраться, сэкономив время, рассказала Юлии Минаковской в «Интервью 360» начальник управления по взаимодействию с федеральными транспортными системами Минтранса Подмосковья Ксения Шупель.
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