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Царьград

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"Мы не беспризорники": Священник объяснил, почему люди впадают в депрессию

"Мы не беспризорники": Священник объяснил, почему люди впадают в депрессию

Председатель патриаршей комиссии Русской Православной Церкви иерей Фёдор Лукьянов заявил, что человек, отвергающий веру в Бога, может испытывать депрессию, уныние и усталость.

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