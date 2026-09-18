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ЕК направит Украине 3,3 млрд евро на вооружения

ЕК направит Украине 3,3 млрд евро на вооружения

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Киеву 3,3 млрд евро на закупку вооружения в рамках кредита Ukraine Support Loan («Кредит на поддержку Украины») на 90 млрд евро.

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