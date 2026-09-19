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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Свищев о запрете Овечкину въезжать в Латвию: «Это происходит от злобы и ненужности. Александра любят и уважают во всем мире, в Америке он полубог»

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев высказался о решении Латвии запретить форварду « Вашингтона » Александру Овечкину въезд в страну.

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