Политика Байдена по Ближнему Востоку вызывает разногласия в администрации США

В условиях усиливающегося ближневосточного кризиса, политика президента США Джо Байдена становится источником внутренних разногласий в Белом доме, подчеркнула газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники в администрации США.
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