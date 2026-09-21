На Ямале теплоход А‑145 изменил маршрут из‑за обмеления реки

Теплоход А‑145, курсировавший между Салехардом и Яр‑Сале с заходом в Аксарку, Салемал и Панаевск, вынужденно изменил маршрут.
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