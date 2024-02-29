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Названы имена трех сценаристов, которые сразятся за право работать над сери...

Названы имена трех сценаристов, которые сразятся за право работать над сери...

Названы имена трех сценаристов, которые сразятся за право работать над сериалом про Гарри ПоттераПримерная дата премьеры новой экранизации «Гарри Поттера» уже озвучена, пора бы начать съемки: в гонке за право стать сценаристом сериала остались три человека, имена которых озвучило издание Deadline.

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