Массированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла в Луганске в ночь на 8 мая. По словам главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника, Вооруженные силы Украины использовали кассетные боеприпасы и ракеты ATACMS, которые были переданы Украиной Соединенным Штатам в апреле.